Coronavirus: Welchen Effekt Spermidin im Labor hatte

Der Grund für diese Zurückhaltung: Die Spermidinmenge in der Zellkulturstudie war relativ hoch. Ob eine solche Konzentration auch durch die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel erreicht werden kann, dazu gebe es bisher „keine systematischen Daten“, schreibt der deutsche Ernährungsmediziner Martin Smollich in seinem Blog. Auch Virologe Drosten selbst sagte in seinem NDR-Podcast, dass Spermidin die Autophagie auslöst, „aber wahrscheinlich in einer Wirkkonzentration, die wir pharmazeutisch nicht erreichen können“.