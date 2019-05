Anti-Aging-Mittel: Wie Spermidin wirkt und was es wirklich kann

Das Unternehmen ist aus den Forschungen des Molekularbiologen Franz Madeo von der Karl-Franzens-Universität Graz hervorgegangen. Seine Arbeitsgruppe sorgte 2009 für internationales Aufsehen: Sie konnte zeigen, dass auch Spermidin diesen Prozess des „Sich selbst Fressens“ in Zellen auslösen kann: „Zellen, die einen Nahrungsmangel verspüren, verdauen alles, was in der Zelle herumliegt, entbehrlich und vielleicht sogar schädlich ist .“

Müllsack

In der Zelle bilde sich dann eine Art Müllsack um den Zellschrott: „Die inneren Bestandteile des Müllsacks werden zerhäckselt und der Zelle als Energie wieder zur Verfügung gestellt.“ Schädliche Zellbestandteile, die sich im Alter ansammeln, werden so abgebaut, ihre Menge in Grenzen gehalten.