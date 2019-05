Sperma-Substanz als neuer Jungbrunnen

Es ist wohl derzeit eine der am stärksten "gehypten" Substanzen auf dem Anti-Aging-Markt: Spermidin, das hoch konzentriert in der Samenflüssigkeit, aber auch in anderen Körperzellen vorkommt. Eine Arbeitsgruppe des Molekularbiologen Frank Madeo von der Karl-Franzens-Universität Graz fand 2009 heraus, dass diese Substanz den Effekt von Fasten im Körper teilweise nachahmen bzw. aktivieren kann. Das Grazer Gesundheits-Start-Up Longevity Labs - 2016 als Spin-off der Karl-Franzens-Universität Graz gegründet - hat jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht, das Spermidin in hoher Dosis enthält. Nach Eigenangaben Ist es das erste Unternehmen weltweit, das Spermidin aus einer natürlichen Substanz - einem Weizenkeimextrakt - herstellt. Bei der Vorstellung des Produkts Mittwoch in Wien gab Hannes Androsch bekannt, in das Unternehmen drei Millionen Euro zu investieren. Mit rund 51 Prozent ist er jetzt auch Mehrheitseigentümer des Unternehmens.