Coronavirus: Kommen bald Massen-Schnelltests um fünf Euro?

Massen-Schnelltests als zweite Testschiene parallel zu PCR-Tests: Das schlägt die Arbeitsgruppe „Gesundheit und Infektionskurve“ der neuen Forschungsplattform „Covid-19 Future Operations“ vor. Damit meint sie Tests, die ähnlich wie die PCR Virus-Erbgut nachweisen, allerdings mit einem einfacheren Verfahren („Rt-Lamp-Methode“). Rund fünf Euro koste die reine Laboranalyse (PCR: ca. 85 Euro), die Zeit vom Probeneingang bis zum Ergebnis betrage nur rund 35 Minuten (PCR: drei bis vier Stunden). Da der gerätetechnische Aufwand sehr gering ist, könnten solche Tests „auch dezentral direkt vor Ort durchgeführt werden (z. B. als Sofort-Tests an Flughäfen oder bei Großveranstaltungen)“, heißt es in dem Papier. Ein solcher Schnelltest wurde am Vienna BioCenter entwickelt. Donnerstag wurde die Plattform erstmals im Rahmen einer Veranstaltung an der Uni Wien öffentlich präsentiert.

„Es gibt die Befürchtung, dass im Herbst die Testkapazitäten nicht ausreichen“, sagte Donnerstag die Logistik-Spezialistin Margaretha Gansterer, Uni Klagenfurt. Diese Schnelltests könnten für ein breites Verdachtsfall-Monitoring eingesetzt werden, etwa in Berufsgruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko, zum Beispiel in der Gastronomie und im Tourismus. Aber auch die vorsorglichen Testungen in Pflegeheimen zum Beispiel könnten damit durchgeführt werden. Die Kapazität der PCR-Tests verbliebe dann für die medizinische Diagnostik.