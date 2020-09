Schulstart: Gurgeltests sollen Überblick über Infektionslage liefern

Teilnahme ist freiwillig

Getestet werden laut Bildungsressort Schüler und Lehrer an 250 Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen in allen Bundesländern. Die Teilnahme an der repräsentativen Untersuchung ist freiwillig, die Eltern der Schüler müssen zustimmen. Etwa zehn Mal soll dabei jeder Teilnehmer zum Gurgeln antreten, geplanter Start ist Ende September.

Anstelle von unangenehmen Nasen-Rachen-Abstrichen wird dabei die Gurgelwasser-Methode eingesetzt: Die Schüler müssen dabei eine Minute lang mit einer mit Mineralien versetzten Kochsalzlösung gurgeln, das Verfahren ist laut Wagner selbst bei Schulanfängern gut einsetzbar. Die Testteilnehmer werden von Schulärzten oder Studenten medizinischer Berufe angeleitet, damit beim Gurgeln aus dem gesamten Rachen so viele Zellen wie möglich gesammelt werden. Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, wird im Freien oder in großen, gut gelüfteten Räumen getestet.