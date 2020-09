Schulstart: Schulen sollen beim Fernunterricht Stundenplan einhalten

Im neuen Schuljahr, das am 7. September in Ostösterreich beginnt, soll es zwar keine großflächigen Schulschließungen geben. In einzelnen Klassen, Schulen oder Regionen ist aber mit einer zeitweisen Umstellung auf Fernunterricht wegen gehäufter Covid-19-Infektionen zu rechnen. Ist das der Fall, sollen die Schulen die Stundenpläne so gut wie möglich einhalten, empfiehlt das Bildungsministerium.

Damit soll den Schülern selbst im Lockdown so viel schulische Struktur wie möglich geboten werden, heißt es im Konzept "Schule im Herbst 2020". Die Lehrer werden außerdem zu regelmäßigem Kontakt mit den Schülern angehalten, damit sie ihnen Feedback geben und ihre Motivation halten oder steigern können.