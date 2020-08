Schulstart: „Der Herbst wird schwierig“

Dennoch, auch die Maßnahmen für die Schulen stehen längst fest. Ab Gelb besteht etwa Maskenpflicht außerhalb der Klassen und Sport ist nur in Kleinstgruppen erlaubt. Orange bedeutet das Ende von Exkursionen oder des Gesangsunterrichts in geschlossene Räumen. Rot bringt Maßnahmen vergleichbar zum Lockdown: E-Learning, Maskenpflicht auch in den Klassen, die nur noch in Kleingruppen im Notbetrieb geführt werden.

Kinder sollen zu Hause bleiben

Damit es gar nicht so weit kommt, setzen sowohl Bogner-Strauß als auch Meixner auf die Mithilfe der Eltern: Verschnupfte, hustende Kinder sollten weder in den Kindergarten noch in die Schule gebracht werden. „Wir appellieren an die Eltern, dass es gescheiter ist, sein Kind ein, zwei Tage zu Hause zu lassen, damit es an der Schule erst gar nicht zu einem Verdachtsfall kommt“, mahnt Bogner-Strauß.