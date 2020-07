Corona-Zahlen steigen: "Die zweite Welle mit aller Kraft vermeiden"

Eigentlich steht Deutschland sehr gut da: Laut Daten der Forschungseinrichtung Complexity Science Hub Vienna liegt es mit 0,6 positiven Fällen pro 10.000 Einwohnern deutlich besser als Österreich (1,5 positive Fälle pro 10.000 Einwohner). Einen Anstieg der Neuerkrankungen gab es in den letzten Tagen in beiden Ländern – in Österreich waren es am Donnerstag 169 Neuinfektionen, in Deutschland waren es indes 583, ein geringerer Anstieg im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Doch möglicherweise täuscht das bessere Bild von Deutschland: Die österreichischen Neuinfektionen konzentrieren sich auf Oberösterreich (60), Wien (57) und Niederösterreich (38) – viele davon stammen aus größeren Clustern oder lassen sich – wie in Wien – auf Familienverbünde zurückführen. Im Burgenland, in Kärnten, in Salzburg und Vorarlberg gab es hingegen nur jeweils eine Neuinfektion.