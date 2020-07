In Corona-Zeiten: Sind Schnupfenkinder bereits ein Verdachtsfall?

In mehreren deutschen Bundesländern müssen Eltern von Schnupfenkindern auch bereits keine Bescheinigung mehr in Kindergärten und Schulen vorlegen, dass es sich nicht um Covid-19 handelt. „Das ist auch nur mit einem PCR-Test möglich“, sagt Strenger. „Man kann von einem Kinderarzt nicht verlangen, dass er eine Coronavirus-Infektion ohne Test ausschließt.“ – „Auch Schnupfenkinder müssen in den Kindergarten gehen können“, appellierte der Wiener Kinderarzt Peter Voitl gegenüber orf.at. Strenger: „Jedes Kind wird in der kalten Jahreszeit mindestens einmal die offiziellen Kriterien für einen Verdachtsfall erfüllen. Bis zu zehn fieberhafte Infektionen im Jahr – meist Atemwegsinfektionen – sind nichts Ungewöhnliches.“