Corona, Krieg und Klimakrise: Wege aus der Angst

Nachrichten kritisch hinterfragen

Dazu ist es ratsam, den eigenen Nachrichtenkonsum im Blick zu haben. Allzu schnell driftet man ins sogenannte „Doomscrolling“ ab (zusammengesetzt aus engl. „doom“, dt. Verderben, und dem eingedeutschten „Scrollen“, Anm.) und kann gar nicht mehr aufhören, sich mit alarmierenden Informationen zu beschäftigen.

Es ist aber nicht die Quantität, die für die psychische Verfassung den Ausschlag gibt, sagt Binder-Krieglstein. „Das Wichtigste ist die Qualität der Information, und dass sie aus seriöser und gesicherter Quelle stammt. Denn mit diesen Informationen bildet man sich das emotionale Fenster, durch das man auf die Situation blickt.“

Dieser Blick ist ausschlaggebend dafür, wie man mit der gefühlten Bedrohung umgeht. Beim optimalen Maß der Information ist keine Verallgemeinerung möglich. Die Frage, so Binder-Krieglstein, ist: „Wie viel brauche ich persönlich, um mein Informationsbedürfnis zu stillen?“

Es ist auch wichtig zu ergründen, welche Angst man am bedrohlichsten empfindet, und sich für diese eine Maßnahme zu überlegen, erklärt der Experte. Manchen hilft es, die Vorratskammer mit Dosengulasch zu füllen, um sich sicher zu fühlen. Anderen nimmt es die Angst, Liveticker zu meiden. Sorgt man sich um die Menschen vor Ort, hilft es auch einem selbst, diese nach eigenen Möglichkeiten zu unterstützen. Am Sonntagabend taten dies Tausende Menschen bei einem solidarischen Lichtermeer am Wiener Heldenplatz.