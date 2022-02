Mehr als der Hälfte der Studierenden geht es psychisch schlecht

Mentale Belastungen

Die Überforderung im Studium macht knapp der Hälfte der Befragten besonders zu schaffen. Dazu kommen psychische Probleme, der Mangel an Sozialkontakten, die Einsamkeit und die Angst vor Prüfungen als Belastungsfaktoren. Das Studieren während einer Pandemie verschärft die Lage zusätzlich: 40 Prozent geben an, sich in ihrer Studienleistung durch die aktuellen Rahmenbedingungen, wie erhöhten Lernaufwand oder Verzögerungen im Studium, beeinträchtigt zu fühlen. Dies wirkt sich wiederum auf die Lebensqualität der Befragten aus.

Wichtig, aber tabuisiert

Was auffällt: Der psychischen Gesundheit wird von Studentinnen und Studenten die gleiche Bedeutung beigemessen wie der körperlichen. Dennoch wird der körperlichen und sozialen Gesundheit mehr Zeit eingeräumt. So verbringen sie jeweils zwei bis fünf Stunden pro Woche damit, Freunde zu treffen oder Sport zu treiben, während sie sich für ihre Psyche maximal eine Stunde Zeit nehmen.

"Es ist alarmierend, dass dies jungen Menschen psychisch belastet sind, aber nicht wissen, wie sie sich um ihre mentale Gesundheit kümmern können", meint Instahelp-Geschäftsführerin Bernadette Frech dazu. Denn so klar die Studierenden ihre Stress- und Belastungsfaktoren auch benennen können, so wird auch deutlich, dass psychische Probleme von der Mehrheit (72 Prozent) nach wie vor als Tabuthema betrachtet werden. "Wir brauchen, wie in den Bereichen Ernährung und Fitness, nun eine verstärkte Bewusstseinsbildung für Mental Health. Der Hilferuf nach professioneller Unterstützung ist nach den Corona-Jahren laut, aber diese muss für Studierende leistbar sein", sagt Frech.