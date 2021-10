Brustkrebs-Monat: Leben mit der Diagnose - Betroffene erzählen

„Wenn mich heute was zwickt, reagiere ich nicht panisch. Ich warte ein paar Tage. Nur wenn die Beschwerden nicht nachlassen, gehe ich zum Arzt.“

Vor sechs Jahren, an einem Vormittag im April, spürte die Buchhalterin einen Knoten in ihrer Brust. Intuitiv wusste sie, „dass das jetzt was Ernstes ist“. Die heute 56-Jährige aus einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Villach wurde in den folgenden Tagen durch alle ärztlichen Untersuchungen bestätigt.

„Das war eine Vollbremsung in meinem Leben“, erinnert sich Frau Unterscheider. „Ich hatte zuvor viel gearbeitet und meinen Fünfziger ausgiebig gefeiert. Mir war sofort bewusst, dass ich operiert werden muss. Aber ich habe mir gesagt: Ich werde das schon schaffen.“

Zudem wurde sie von Familie, Freunden und Kollegen von Anfang an gut aufgefangen, sagt die Alleinerzieherin einer inzwischen erwachsenen Tochter. Gerne erinnert sie sich an ihren Vorgesetzten, der zu ihr sagte: „Sie waren jetzt 18 Jahre für unsere Firma da, jetzt werden wir für Sie da sein.“

Der Tumor wuchs schnell, war triple negativ. Somit war klar, dass ihr nur eine OP, Chemotherapie und Bestrahlungen helfen. Dankbar sagt sie, dass die Behandlung gut anschlug. Jedoch wollten die Tage in Quarantäne im Spital (durch die Medikamente war ihr Immunsystem sehr geschwächt) „kein Ende nehmen“.

Heute nimmt es Renate Unterscheider mit Humor: „Irgendwann konnte ich die gelben Türen im Spital nicht mehr sehen.“

Sechs Jahre sind seither vergangen, alle Nachsorgeuntersuchungen waren bis dato erfreulich. Wichtig war für sie, „so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückzukehren“. Sie konnte den Spieß umdrehen, sagt sie heute: „Ich wurde gestärkt durch die Krankheit. Ich passe besser auf mich auf, lasse es auch zu, wenn ich einmal müde bin.“