Brustkrebs: Welche Fortschritte es bei den Therapien derzeit gibt

2020 haben als Folge der Pandemie 41.000 Frauen weniger eine Mammografie in Anspruch genommen als 2019 – verspätete Diagnosen verschlechtern aber die Prognose, eine höhere Sterberate wird befürchtet. Dabei hat sich aber generell die Heilungsrate von Brustkrebs in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, sagt Rupert Bartsch. Der Onkologe leitet an der MedUni Wien / AKH Wien das Mammakarzinom-Programm an der klinischen Abteilung für Onkologie. Bartsch ist mit allen Studien und neuen Therapien vertraut und gibt im Interview einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.