Weniger Mammografien durch Pandemie : "Das gibt Anlass zur Sorge"

Wo liegt heuer der Schwerpunkt der Kampagne?

Eindeutig auf dem Appell, zur Mammografie zu gehen und sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Brustkrebs ist noch immer die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Was ist dabei aus Ihrer Sicht am wichtigsten?

Ich finde, dass jetzt alles getan werden muss, um Menschen zu den Krebs-Früherkennungsuntersuchungen zu bringen. Hier gibt es aufgrund der Pandemie großen und dringenden Aufholbedarf. Das kann die Krebshilfe nicht alleine tun. Wir wünschen uns große, zielgruppenorientierte Informationskampagnen, um so viele wie möglich zu erreichen und zu überzeugen.

Wie haben Pink Ribbon und die jährlichen Kampagnen zu mehr Bewusstsein beigetragen?

Wenn ich an die Anfänge vor 19 Jahren zurückdenke, hat sich sehr viel verändert. Frauen sprechen heute offener über ihre Erkrankung – wenn sie das wollen. Wir haben ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (Mammografiescreening seit 2014, Anm.), und wir konnten über neun Millionen Euro sammeln und damit Patientinnen unterstützen, die durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind.

Die Diagnose Brustkrebs ist ein großer Einschnitt. Was können Sie Betroffenen aus Ihrer Erfahrung mitgeben?

Ich möchte jeder Frau, die mit der Diagnose konfrontiert ist, sehr ans Herz legen, zumindest einmal in eine der 63 Krebshilfe-Beratungsstellen zu kommen, um sich unterstützen zu lassen. Viele kommen leider spät, wenn sich ein Berg an Ängsten und Sorgen angesammelt hat. Das wäre oft weitgehend vermeidbar.