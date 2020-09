Jährlich zwei Millionen neue Fälle: "Brustkrebs darf kein Tabu mehr sein"

Christa Bleyer weiß, wie es ist, die Diagnose Brustkrebs zu bekommen. "2003 habe ich durch Zufall einen Knoten ertastet. Kurze Zeit später war ich auch schon zum ersten Mal mit der Diagnose konfrontiert. Bei mir hatten sich zwei bösartige, schnell wachsende Tumore in der linken Brust gebildet. Es war fürchterlich, damit umgehen zu müssen."

Nur vier Jahre später fanden die Ärzte zweite weitere Karzinome, "2009 wurden dann Metastasen in der Lunge entdeckt, die linke Brust hatte dorthin gestreut". Im Jahr 2015 – nachdem weitere Knoten erkannt wurden – wurden der 64-Jährigen schließlich beide Bürste operativ angenommen. Ihre Therapie dauert bis heute an.

Der Brustkrebsmonat Oktober ist jedes Jahr Anlass, die Vorbeugung, Behandlung und Erforschung von Brustkrebs ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. "Vor einigen Jahrzehnten war die Diagnose noch ein Todesurteil für Frauen, gute Behandlungsmöglichkeiten Mangelware. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei", sagt Susanne Erkens-Reck, Geschäftsführerin von Roche Austria. Das Pharmaunternehmen mit Hauptsitz im Schweizer Basel forscht seit vielen Jahren schwerpunktmäßig an neuen Medikamenten und Behandlungsmethoden für Brustkrebspatientinnen. "Viele Arten sind inzwischen sehr gut behandelbar“, sagt Erkens-Reck. Ein Durchbruch sei kürzlich bei "Triple-negativem Brustkrebs" gelungen, auf den rund 15 Prozent aller Brustkrebsfälle entfallen und der bisher nur schwer therapierbar war.

"Schau auf deine Brüste"

Die Wichtigkeit der Brustkrebs-Vorsorge will Roche mit der österreichweiten Brustgesundheitskampagne #watchyourboobs ("Schau auf deine Brüste") in den Fokus rücken. Besonders groß sind die Chancen auf Heilung, wenn Brustkrebs früh erkannt wird, weiß Christian Singer, Gynäkologe und Brustkrebsspezialist an der MedUni Wien. Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Da Brustkrebs im frühen Stadium meist keine Schmerzen verursacht, ist es umso wichtiger, die Symptome im Auge zu behalten. Dazu zählen etwa Rötungen oder Entzündungen der Brust, Formveränderungen und Verhärtungen des Gewebes. "Wie wichtig es ist, den Brustkrebs rechtzeitig zu erkennen, wird noch immer unterschätzt", betont Singer, "dabei kann es Leben retten".

Wird der Krebs entdeckt, noch bevor er in andere Organe gestreut hat, ist eine Genesung wahrscheinlich. "Von 100 Frauen, die heute an Brustkrebs erkranken und bei denen dieser rasch diagnostiziert wird, können bis zu 86 in zehn Jahren pumperlgsund leben." Bei der Behandlung von Krebs unterscheidet man zwischen krebsfrei und geheilt. Neue Therapien hätten dazu geführt, dass immer weniger Frauen einen Rückfall erleiden.