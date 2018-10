Brustkrebs mit 28 Jahren: "Die Angst ist immer da"

An die folgende Chemotherapie erinnert sich Julia noch genau: "Alle drei Wochen musste ich für einen halben Tag in die Klinik. Danach habe ich mich gefühlt, als hätte ich tagelang einen Kater." Trotz der Nebenwirkungen behielt Julia Vertrauen in die Medizin und die Hoffnung auf Heilung: "Ich wusste, dass ich Krebs habe und ich wusste auch, was ich dagegen tun kann. Ich hatte immer den Gedanken, dass das alles gut gehen wird."

Die Angst kam erst später. Nachdem die Behandlung im Juli auslief, bereitete Julia der Gedanke an eine neuerliche Krebserkrankung große Sorgen. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, ließ sie sich Ende August beide Brüste abnehmen. Derzeit trägt die 29-Jährige noch Gewebe-Expander, die die Haut langsam dehnen und auf Implantate vorbereiten, die kommenden Jänner eingesetzt werden. Neben dem Gefühl von Sicherheit, das ihr die Mastektomie gibt, war es Julia ein Anliegen, dass ihre Brust wieder aufgebaut wird. "Damit ich mich in meinem Körper wohlfühle, mich selbst mag und schön finde – im Alltag aber natürlich auch, wenn es um Intimität und meine Sexualität geht. Und ich glaube, dass es mir bei der Verarbeitung der Krankheit helfen wird."