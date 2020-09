Mama hat Krebs: ZDF-Serie über Alltag mit der Krankheit

Der Hammer kommt am Beginn. "Brustkrebs" lautet die Diagnose für die Endvierzigerin Fritzie, Lehrerin an einem Berliner Schulzentrum, Ehefrau eines Polizisten und Mutter eines halbwüchsigen Sohns. Den Operationstermin hat die Medizinerin bereits angesetzt. Da habe sie doch Elternsprechtag, antwortet die Patientin und saust mit dem Fahrrad zum Unterricht. Die bitteren Tränen folgen erst später. So beginnt "Fritzie – Der Himmel muss warten" am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF.

Es ist eine Familien- und Schulserie mit Tanja Wedhorn in der Titelrolle. "Wir zeigen kompakt drei Wochen im Leben Fritzies; sind also sehr eng an ihren Gedanken und Entscheidungen dran", sagt die Schauspielerin im dpa-Gespräch über die sechs 45-minütigen Geschichten, die Regisseur Josh Broecker feinfühlig und alltagsnah inszeniert. Leicht sei ihr die Aufgabe allerdings nicht gefallen. "Ich hab' zunächst gemerkt, dass es mich stark belastet und ich es als Anmaßung empfand, als gesunder Mensch eine Krebskranke zu spielen, während da draußen so viele Frauen dieses Schicksal haben", erklärte die 48-jährige Schauspielerin.