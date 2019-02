Brustkrebs im Blut nachweisen: Welche Fragen noch offen sind

Abgesehen von all diesen Bedenken: Wie gut sind die ersten Testergebnisse?

„Die Gruppe mit dem höchsten Brustkrebsrisiko sind die 50- bis 70-Jährigen“, sagt Singer: „Die wollen wir ja auch mit unserem Mammografie-Screening in erster Linie erreichen.“ Aber gerade bei der Altersgruppe 50 plus ist die veröffentlichte Trefferquote von 60 Prozent nicht sehr überzeugend. „Dieser Test ist noch nicht in großem Stil einsetzbar“, sagt auch Tanja Fehm, Direktorin der Universitätsfrauenklinik in Düsseldorf. Es seien noch Studien mit viel mehr Frauen notwendig. Es sei schade, wenn in Frauen Hoffnungen geweckt werden, die möglicherweise nicht zu halten seien.

Könnte der Bluttest die Mammografie ersetzen?

Die Brustkrebsdiagnostik könnte mit dem neuen Test erweitert werden, sagt der Heidelberger Mediziner Sohn.„Wir sind keine Konkurrenz zur Bildgebung“, also zu optischen Diagnoseverfahren wie Mammografie, Ultraschall oder MRT. – Singer unterstreicht: „Man muss zum jetzigen Zeitpunkt nur davor warnen dass jemand glaubt, er kann demnächst statt der Mammografie einen Bluttest machen. Das ist nach wie vor nicht möglich. Die Mammografie ist nicht perfekt, aber derzeit nach wie vor das Verfahren mit dem besten Nutzen-Risiko-Verhältnis.“

Die Mammografie habe – gemeinsam mit den modernen Therapien – die Brustkrebssterblichkeit deutlich gesenkt. Trotzdem sei sie nicht das optimale Verfahren, weil sie häufig Tumore erst ab einem Durchmesser von rund einem Zentimeter entdecke.

„Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einmal einen besseren Ersatz gibt.“ Optimal wäre ein Bluttest, „der nur jene Krebserkrankungen entdeckt, die unbehandelt für die betroffene Frau eine echte Lebensgefahr darstellen“. Dann müssten nur mehr jene Frauen zur Mammografie, bei denen dieser Test eine Erkrankung angezeigt hat. „Aber so weit sind wir noch lange nicht“, betont Singer.