Birkenblüte: Warum Allergiker heuer besonders stark leiden könnten

Der milde Winter hat zu einer ungewöhnlich frühen Belastung von Pollenallergikern geführt. „Zwei Umstände kamen zusammen“, erzählt der Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes, Uwe Berger: „Erle und Hasel hatten einerseits einen frühen Blühbeginn. Andererseits war auch der Reifegrad der Pollen schon sehr hoch – und damit ihr Gehalt an Allergenen. Es waren also sehr viele Pollenkörner mit sehr hohem Allergengehalt gleichzeitig in der Luft: Etwas Schlimmeres kann einem Allergiker nicht mehr passieren.“