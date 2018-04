Allergien liegen stärker in den Genen als bisher gedacht

Für die Entstehung einer Allergie ist ein fataler Mix aus genetischer Veranlagung, Umwelteinflüssen und Lebensumständen verantwortlich. Aber was ist entscheidender? Was einem die Eltern mitgeben oder doch Einflüsse von außen? Eine neue Studie rückt die genetische Komponente nun stärker in den Fokus. Wiener Forscher konnten zeigen, dass das Auftreten eines speziellen Gens die Grundvoraussetzung dafür ist, dass das Immunsystem gegen an sich harmlose Allergene ankämpft. Damit könnten Allergien schon viel früher als bisher erkannt werden und entsprechende Risikoprofile in der Prävention genutzt werden.

Dass Gene eine wichtige Rolle in der Entstehung von Allergien spielen, ist schon länger bekannt. Vor gut 100 Jahren wurde beobachtet, dass das Risiko steigt, wenn bereits Vater oder Mutter Allergiker sind. Mittlerweile weiß man auch, dass bestimmte Gene wahrscheinlich sogar die Bereitschaft beeinflussen, eine Allergie zu entwickeln.

Noch komplizierter wird die Materie, wenn man bedenkt: Beteiligt sind viele Gene oder auch Genvarianten. Kein Wunder, dass Forscher mit Hochdruck daran arbeiten, Licht in das komplexe Geschehen zu bringen.

„Wir wissen nun, wie eine Allergie auf molekularem Weg entsteht“, sagt Studienautor Winfried F. Pickl, Immunologe an der MedUni Wien. Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Erkenntnisse ist ein Gen namens HLA-DR1, das im Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, und seine Interaktion mit T-Zellen des Immunsystems. „HLA-DR1 ist ein primärer Faktor für eine Sensibilisierung mit einem Allergen“, erklärt er. Das Vorhandensein dieses Gens sieht der Immunologe als „eine Grundvoraussetzung, damit man überhaupt eine Allergie bekommt“.