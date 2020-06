Allergien: Neun Jahre bis zur fundierten Diagnose

Vom " Etagenwechsel" war lange Zeit die Rede – als plastische Darstellung, wie bei einer unbehandelten Allergie die Symptome von der Nase in Bronchien und Lunge wandern. "Doch wir wehren uns heute gegen diesen Begriff", sagt Prim. Univ.-Prof. Wolfgang Pohl, Leiter der Abteilung für Atmungs- und Lungenerkrankungen im Krankenhaus Hietzing in Wien. "Wir sehen die Atemwege heute als Gesamtheit. Bereits bei einem Heuschnupfen kann der Patient relevante Veränderungen in der Lunge haben. Er spürt sie vielleicht noch nicht, aber sie können sich bereits in Form einer Entzündungsreaktion zeigen." Pohl war Mittwochabend einer der Podiumsteilnehmer beim Gesundheitstalk " Allergien" von KURIER, Medizinischer Universität Wien und Novartis. Heuschnupfenpatienten hätten ein um das Drei- bis Achtfache höheres Risiko, Asthma zu entwickeln. "Das heißt aber nicht, dass die Lebensqualität dadurch schlechter sein muss – dank neuer Medikamente und neuer Therapien können wir die Patienten heute so behandeln, dass sie ein normales Leben führen können."

"Das erhöhte Asthmarisiko ist aber vielen Allergikern nicht bewusst", betonte Otto Spranger von der Österreichischen Lungenunion. "Viele nehmen die Krankheit nicht ernst genug und versuchen sich jahrelang mit Hausmitteln durchzukämpfen." Deshalb dauere es im Schnitt "sechs bis neun Jahre, bis eine fundierte Allergiediagnose gestellt wird". Dabei sei es dann wichtig, dass "sich die Ärzte immer die Nase und die Lunge ansehen: Also keine Allergiediagnose ohne eine Lungenfunktion und keine Asthmadiagnose ohne eine Allergiediagnose", so Spranger.