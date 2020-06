Neuer Impfstoff: Revolution der Allergietherapie

Diagnose und Therapie von Allergien stehen vor einem Umbruch und werden sich deutlich verbessern." Allergieforscher Univ.-Prof. Rudolf Valenta vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien hat mit seinem Team eine Impfung gegen die Gräserpollenallergie entwickelt. Sie wird von der Firma Biomay derzeit an 180 Patienten in elf europäischen Zentren getestet. Ist diese Studie erfolgreich, könnte der Impfstoff 2017 auf den Markt kommen. Valenta ist einer der Diskutanten beim Gesundheitstalk am Mittwoch (siehe unten).

KURIER: Was ist das Revolutionäre an dem Impfstoff?

Rudolf Valenta:In herkömmlichen Allergieimpfstoffen sind die natürlichen allergieauslösenden Eiweiße – die Allergene – zur Gänze enthalten. Wir hingegen verwenden nur einige wichtige, synthetisch hergestellte Bausteine der vier Hauptallergene des Gräserpollens. Diese Bruchstücke lösen lediglich die Bildung eines Schutzschildes von guten, schützenden Antikörpern (IgG) aus. Diese erkennen eindringende Allergene, fangen sie ein und neutralisieren sie. Unsere Allergenbausteine sind auf einem Trägermolekül aufgebracht, das die Wirkung des Impfstoffes noch verstärkt. Er verursacht keine allergischen Reaktionen, weil er nicht mit den bei Allergien gefürchteten IgE-Antikörpern reagiert. Diese aktivieren jene Prozesse im Immunsystem, die zu allergischen Reaktionen führen. Weil dies bei unserem Impfstoff nicht der Fall ist, können wir viel höhere Dosierungen verwenden und kommen mit vier Impfungen im Jahr – im Gegensatz zu derzeit meist 25 bis 30 – aus. Wir können sofort die volle Dosis geben und müssen sie nicht – wie derzeit üblich – zur Gewöhnung langsam steigern.

Wann wird es Ergebnisse geben?