"Die Pandemie ist vorbei, aber wir haben immer noch ein Problem mit Covid" - die Aussage von US-Präsident Joe Biden erregte weltweit Aufmerksamkeit, der KURIER berichtete. Was sagen Experten zu dieser Sichtweise? Der KURIER fragte bei dem bekannten Lungenmediziner Arschang Valipour, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie in der Klinik Floridsdorf in Wien, nach.

KURIER: US-Präsident Biden sagt, dass die Pandemie vorbei ist. Der WHO-Chef sagt: Wir sind noch nicht dort, aber das Ende ist in Sicht. Stimmen Sie zu?

Arschang Valipour: Nein, die Pandemie ist nicht vorbei. Wir beobachten noch immer viele Mutationen, die gerade zuletzt einen Immunescape haben, die sich dem Infektionsschutz – durch Infektion oder Impfung – entziehen und teilweise auch die Medikamente weniger wirksam sind. Aus medizinischer Sicht haben wir noch nicht alle Werkzeuge in der Hand, die wir benötigen, um eine möglichst breite Abdeckung und Sicherheit anzubieten. Auch die bisherigen Auswirkungen der Pandemie wie Long Covid beschäftigen uns noch sehr.