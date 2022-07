"Alkohol und Psychopharmaka kann man nicht auf eine Stufe stellen"

Die Aussage von Bundeskanzler Karl Nehammer zum Thema "Alkohol und Psychopharmaka" hat jetzt auch zu Reaktionen von Psychiatern geführt, die Erfahrung in der Therapie von alkoholkranken Menschen und dem Einsatz von Medikamenten zur Behandlung von psychischen Erkrankungen haben.

Nehammer hatte am Tiroler ÖVP-Parteitag in Alpbach gesagt, dass es ohne ausreichende Maßnahmen gegen die Inflation nur die Wahl "Alkohol oder Psychopharmaka" gebe. "Und ich sage Alkohol ist grundsätzlich okay ... aber das Entscheidende ist, dass man immer dann anstößt, wenn es einem gut geht", sagte der Bundeskanzler.

"Ehrlich gesagt, ich war entsetzt", sagt dazu der Psychiater Georg Psota, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie und Chefarzt der Psychosozialen Dienste (PSD) in Wien, zum KURIER: "Das gleichzeitige Nennen von Alkohol und Psychopharmaka in einem Atemzug führt zu einer Stigmatisierung aller Menschen, die Psychopharmaka als Medikament zur Therapie einer psychischen Erkrankung nehmen. Und es führt zu einer Stigmatisierung von Psychopharmaka an sich, indem man sie mit Suchtmitteln gleichsetzt." Man könne unmöglich Alkohol und Psychopharmaka auf eine Stufe stellen.

Psota führt aber auch noch weitere Punkte an.