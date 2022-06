Buchneuerscheinung: „Jeder hat das Potenzial für Sucht in sich“

Wie hat sich die Pandemie auf das Suchtverhalten ausgewirkt?

Psota: Es gibt noch keine eindeutigen Daten, Sucht ist weitläufig und unterschiedlich. Kürzlich habe ich mit Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, über aktuelle Trends gesprochen. Bei den Verhaltenssüchten ist Internetsucht vor allem bei den Jungen ein Riesenthema. Während man früher sagte, vier Stunden Internetkonsum pro Tag sind kritisch, ist das heute nur ein Durchschnittswert und während der Pandemie massiv gestiegen, weil sich die soziale Interaktion stark verändert hat. Und weil ein bestimmtes Verhalten ein ähnliches Verhalten bahnt, gilt: Wer oft im Netz ist, wird es mit der Zeit noch mehr sein. Das beruht auf der Idee eines permanenten Anreizes.

Wie sieht es bei substanzgebundenen Süchten aus?

Psota: Da hat sich laut Lochner gezeigt, dass der Alkoholmissbrauch bei jenen Menschen, die bereits damit Probleme hatten, während der Pandemie noch mehr Probleme verursachte. Der Bedarf an Hilfsangeboten ist klar gestiegen. Jene Gruppe, die den Großteil des Alkohols in Österreich konsumiert, hat also noch mehr getrunken. Gekifft wird ebenfalls viel. Da gab es zu Beginn der Pandemie kurz Versorgungsschwierigkeiten, mittlerweile ist das wieder auf dem hohen Niveau von vorher. Wir verzeichnen einen Trend zu Cannabisprodukten, die sehr reich an THC sind. Das sollte nicht bagatellisiert werden. Befunde der letzten Jahre zeigen etwa massive neurologische Entwicklungsstörungen infolge Cannabis bei unter 18-Jährigen auf.

Und andere Drogen bzw. sogenannte Partydrogen?

Da sind jene Drogen zunehmend bedrohlich, die übers Darknet zu uns kommen: Ecstasy und verwandte Substanzen, die mir Sorgen machen. Weil diese von sehr jungen Menschen konsumiert werden, die meist keine Suchterfahrung haben. Das sind oft gute Schülerinnen und Schüler, die sich bei einer Party zwei bunte Pillen um ein paar Euro kaufen, und Stunden später tot sind. Ein anderer Trend, der sich in Österreich und auch in Wien abzeichnet: der Anstieg des Metamphetamingebrauchs, also Crystal Meth. Das ist ein europaweites Problem. Leider liefert die aktuelle Zeit noch ein Bedrohungspotenzial – und zwar für sedierende Substanzen wie Benzodiazepine.