In der Gewaltspirale

Auch wenn Kinder und Jugendliche selbst nicht direkt das Opfer von Gewalt sind, hat sie Auswirkungen auf ihre Entwicklung. Studien zeigen, dass 63 Prozent der Kinder, die Gewalt zwischen den Eltern erleben, sich langsamer entwickeln. Kluger: "Sie nehmen ihre Erfahrungen in ihr späteres Leben mit und sind als Jugendliche und Erwachsene oft selbst gewalttätig. Gewalt ist erblich."

So zeigen Untersuchungen, dass frühkindliche Misshandlung oder Vernachlässigung durch die engen Bezugspersonen dauerhafte Schäden im Gehirn verursachen können. Diese reduzieren die Fähigkeit, mit negativen Gefühlen wie Zorn, Angst und Scham umgehen zu können. Insbesondere, wenn Kinder nicht über Erlebtes sprechen können, geben sie Gewalt an die nächste Generation weiter. "Viele sagen sich selbst ,Ich werde meine Kinder nicht schlagen‘. Wenn es aber soweit ist, wiederholt sich die Gewalt oft. Diese Weitergabe muss durch Therapie und Beratung unterbunden werden", betont Amendt. Wichtig sei, die Welt nicht in Täter und Opfer einzuteilen, sondern herauszufinden, wie in Familien und Partnerschaften Gewalt entsteht.

Vom Klischee der "bösen Männer" und der "guten Frauen" müsse abgelassen werden. Eine in dem Buch zitierte Analyse der amerikanischen National Family Violence Surveys ergab, dass einseitige Gewalt in Partnerschaften bei einem Viertel der Fälle vom Mann, bei einem weiteren Viertel von der Frau ausgeübt wurde. In rund 50 Prozent der Haushalte übten beide Partner gegenseitig körperliche Übergriffe aus – und die Gewalt war in der Mehrzahl der Fälle von den Frauen ausgegangen.

Amendt: "Gewalt kommt nicht aus freiem Himmel. Sie ist immer an äußere Alltagssituationen oder innere Verwerfungen in der Paarbeziehung und Familie gebunden." So führen etwa 30 Prozent aller Scheidungsfälle zu Handgreiflichkeiten, auch Arbeitslosigkeit oder die Angst vor dem Verlust des sozialen Status können eine Rolle spielen. Auslösende Emotionen sind häufig Stress, Angst, Frustration und die mangelhafte Fähigkeit, Ärger zu verbalisieren.