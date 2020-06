Erziehung: Konsequenzen ja, Strafen nein

Seit 25 Jahren ist es in Österreich per Gesetz verboten, Kindern Gewalt zuzufügen. Und jetzt das: Der Journalist Wolfgang Greber schreibt in der Presse am Sonntag, wie er seinen Sohn erzieht: "Mit guten Worten und etwas Gewalt erreicht man stets mehr als nur mit guten Worten", schreibt er da (siehe auch Kommentar von Doris Knecht). Nein, es gehe ihm nicht um rohe Gewalt. Aber seinen Buben ab und zu übers Knie legen und ihm einen Klaps auf den Hintern zu geben, ist seiner Meinung nach in Ordnung. Dass er dabei auch noch den Namen seines Kindes preisgibt, macht die Sache nicht besser. "Das ist eine doppelte Demütigung", sagt KURIER-Familycoach Martina Leibovici-Mühlberger.

Der Sturm der Entrüstung ließ da nicht lange auf sich warten. ORF-Moderator Armin Wolf "drehte es beim Lesen der Magen um", wie er via Facebook mitteilte. Schließlich wisse er aus eigener Erfahrung allzu gut, was Schläge anrichten. Das Echo auf sein Posting war groß: Tausende haben seine Worte kommentiert und auf ihre Facebook-Seiten gestellt. Die meisten Leser waren entsetzt. Nur wenige glauben an die Notwendigkeit der "gesunden Watsch’n".