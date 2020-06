Jedes zweite Kind wird geschlagen

Damit machen sich Mama und Papa zu Straftätern, denn das körperliche Züchtigen von Kindern ist in Österreich seit Langem verboten. Vor 25 Jahren trat das Gewaltverbot gegen Kinder in Kraft. Dass es dieses Gesetz gibt, wissen aber bis heute nur 58 Prozent der Bevölkerung. Fazit: Es ist „ein durchaus nicht tolerables Maß an Gewalt vorhanden“, sagt die Ministerin.

Jeder dritte Österreicher findet sogar immer noch, dass „g’sunde Watschen“ nicht schaden und oft besser erziehen als noch so viele Worte. Zum Vergleich: Ende der Siebziger ohrfeigten noch 77 Prozent der Eltern ohne schlechtes Gewissen. Das Bewusstsein für körperliche Gewalt gegen Kinder hat sich über die Jahrzehnte also verbessert. Das schaffte aber Platz für andere fragwürdige Erziehungsmethoden – die psychische Gewalt gegen Kinder nahm zu.

Mehr als die Hälfte der Befragten finden es legitim, nach einer Verfehlung des Kindes zu schreien und zu schimpfen. 38 Prozent strafen das Kind mit tagelangem Schweigen: „Diese Erziehungsmaßnahme ist vor allem für Mädchen schlimm und kann schwere psychische Schäden zur Folge haben“, erklärt Hedwig Wölfl von der Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Wenn es zu Gewalt kommt, dann passiere das in den meisten Fällen aber nicht mehr aus Überzeugung, sondern aus Überforderung. Dieses Phänomen ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten. Die Annahme, dass es besonders in sozial schwachen Familien zu Schlägen kommt, ist laut Wölfl falsch: „Die Fälle in den Medien schaffen ein verzerrtes Bild. Gewalt kommt ebenso in Akademikerfamilien vor. Dort haben die Betroffenen aber einfach bessere Mittel, um das zu verstecken.“