Das Insekt des Jahres 2019 startet in den Frühling

Für Österreich fehle eine bundesweite Bearbeitung einer Roten Liste der Wildbienen, weshalb auch keine aktuelle Beurteilung über die Bedrohung einer bestimmten Art getroffen werden kann, erklärte der Wildbienen-Spezialist Wiesbauer gegenüber der APA. In früheren Arbeiten seien in Mitteleuropa je nach Land und Region zwischen 25 und 68 Prozent aller Wildbienenarten in den "Roten Listen" aufgeführt worden. Der Gefährdungsgrad habe aber in den vergangenen Jahren zugenommen. Galten bisher vorwiegend seltene und hoch spezialisierte Bienenarten als bedroht, würden in jüngerer Zeit etwa in Deutschland auch wenig spezifische Arten starke Rückgänge verzeichnen. "Auch wenn die Ergebnisse nicht direkt auf Österreich übertragbar sind, ist bei einer Fortschreibung der intensiven Nutzungen auch hierzulande mit ähnlichen Entwicklungen zu rechnen", sagte Wiesbauer, der 2017 ein Buch über die österreichische Wildbienen-Fauna geschrieben hat.

Lebensraumverlust dezimiert den Bestand

Als Ursachen für die Gefährdung nannte der Experte vor allem die massiven Lebensraumverluste und die intensiver werdende Landbewirtschaftung. Meist seien mehrere Faktoren für die Rückgänge ausschlaggebend, etwa ein ungünstiges Blütenangebot, der Verlust von Nistplätzen, die Überdüngung und der Spritzmitteleinsatz. Bei einigen alpinen Arten spiele auch der Klimawandel eine Rolle.

Blütenangebot und Grünflächen helfen beim Überleben

Zur Förderung der Wildbienen empfehlen die Biologen ein vielfältiges Blütenangebot. Grünflächen sollten immer nur kleinräumig bewirtschaftet werden, damit die Insekten kontinuierlich Pollen und Nektar vorfinden. Wichtig sei auch, kleinere Flächen gar nicht zu nutzen, da in den hohlen Stängeln mehrere Bienenarten nisten. Die Bestände der Roten Mauerbiene und einiger anderer Arten würden sich auch durch künstliche Nisthilfen, sogenannte "Insektenhotels", fördern lassen.