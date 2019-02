Liebe zur Biene in vierter Generation

„Unseren Betrieb gibt es schon in vierter Generation, wir waren immer Imker“, sagt Georg Rohrauer, der mit Leib und Seele Landwirt ist. Doch seine Vorfahren betrieben die Imkerei in Lackenbach im Mittelburgenland im Nebenerwerb. Er hat Weinbau studiert und dabei auch seine Frau Annemarie kennengelernt. „Wir wollten uns in der Forschung auf den Bio-Bereich spezialisieren, damit ist aber nur wenig Geld zu verdienen. Also haben wir den Betrieb der Eltern übernommen“, erklärt Rohrauer.

Bereut habe er den Schritt, den er gemeinsam mit seiner Frau 2012 gesetzt hat, bis heute nicht. „Am Anfang war schon Skepsis da. Aber wir waren so naiv, dass wir nicht verstanden haben, warum das nicht funktionieren soll“, erinnert sich Rohrauer. Honig im Fass und Früchte von den Streuobstwiesen zu verkaufen, konnten sich die beiden nicht vorstellen. Die meisten unternehmerischen Herausforderungen und Kurven hätten die beiden aber gut gemeistert, sagen sie. „Wir haben auf die richtigen Nischen gesetzt.“