Die Biene als Garant des Lebens

Allein eine längere Autofahrt reicht, um zu wissen, dass die Zahl herum schwirrender Insekten massiv gesunken ist. In den 90er-Jahren etwa war die Windschutzscheibe gezeichnet von den Unmengen an Insekten, die dagegen gedonnert waren. Und heute? So gut wie nichts. Man sieht und hört sie kaum noch, nicht am Land, nicht in der Stadt. Diese Stille ist gefährlich– für unser Ökosystem und für unsere Lebensmittelversorgung.

Leere Supermarkt-Regale

Was passiert, wenn das Insektensterben ungebremst weitergeht, das hat die Supermarktkette Penny seinen Kunden vor Augen geführt: In einer Filiale in Niedersachsen sortierten die Mitarbeiter Mitte Mai alle Produkte aus den Regalen, die direkt oder indirekt von der Insektenbestäubung abhängig sind. Die Penny-Mitarbeiter hatten ganze Arbeit geleistet und die Obst- und Gemüseabteilung leer geräumt. Es verschwanden alle Süßigkeiten mit Schokolade, aber auch Gummibärli mit Bienenwachsüberzug, Gewürze, mariniertes Fleisch, Fruchtjoghurts oder Fruchttopfen. Das Geschäft sah danach aus wie nach einer Plünderung, 60 Prozent der 2500 Produkte waren nicht mehr zu haben. Den Kunden, die von der Aktion des Unternehmens nicht informiert worden waren, blieb die Spucke weg.

Der Aha-Effekt war groß. Er sei „erschrocken“ über die drastischen Konsequenzen eines Insektensterbens, sagte etwa Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD): Ein Großteil des gesamten Lebensmittelsortiments sei von der Leistung von Bienen und vielen anderen Insektenarten abhängig. Politik und Gesellschaft müssten unverzüglich gegensteuern. Konsumenten sollten allen voran saisonale, regionale und vor allem nachhaltige Produkte bevorzugen. Leif Miller, Chef des Naturschutzbundes Deutschland, bezeichnete es als paradox, dass vor allem die Landwirtschaft in hohem Maße von Insekten abhängig sei – und zugleich als einer der Haupttreiber ihres Verlustes gelte. Bauernvertreter wehren sich gegen die Schuldzuweisung, Ursachen wie auch Folgen seien erst ansatzweise erforscht.

75 Prozent weniger Insekten

In diese Kerbe schlägt auch Gerlinde Lehmann, Professorin für Evolutionäre Ökologie an der Berliner Humboldt Universität. Faktum sei aber, dass die Artenzahl der Insekten sich in den vergangenen 20 Jahren „drastisch reduziert“ habe. Sie spricht von einem Rückgang der Individuenzahlen von bis zu 70 Prozent. Die reine Masse an Insekten ist, wie eine Studie der Radboud University in Nijmegen (Niederlande) belegt, extrem geschwunden. Die Forscher konnten dabei auf Daten zugreifen, die seit 1989 von ehrenamtlichen Insektenforschern in Deutschland gesammelt worden waren: konkret in 63 Schutzgebieten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Brandenburg. Dort nahm die Gesamtmasse an Fluginsekten – wie Bienen, Hummeln, Wespen, Faltern, Fliegen und Käfern – binnen 27 Jahren um mehr als 75 Prozent ab. Es ist also nur noch ein Viertel von einst übrig. Im Hochsommer, wenn die meisten Insekten herumfliegen, ist es sogar nicht einmal mehr ein Fünftel von damals (18 Prozent im Vergleich zu 1989).