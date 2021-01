Zwölf schlaue Tipps: So schützen Sie sich vor Anlagebetrügern

Alles begann mit einem überraschenden Telefonanruf eines Finanzvermittlers. Der Anrufer schlägt Ihnen ein ertragreiches „Insider-Geschäft“ mit Aktien eines Ihnen unbekannten Unternehmens vor, das angeblich ein Covid-19-Medikament entwickelt. Die Aktien würden in Kürze in Asien an die Börse gebracht, sagt der Anrufer, Sie würden sie nur jetzt noch zu einem Rabatt erhalten. Nach dem Börsegang würden die Wertpapiere eine hohe Rendite abwerfen.

Man müsse aber schnell zugreifen, fügt der Anrufer hinzu, das Angebot gelte nur noch wenige Tage. Covid-19-Medikament klingt für Sie so gut wie Impfstoff. Sie investieren 10.000 Euro und fühlen sich auf der sicheren Seite. Nach einigen Tagen wollen Sie den Finanzvermittler telefonisch erreichen, weil Sie weder eine Zahlungsbestätigung noch andere Unterlagen erhalten haben. Doch der Vermittler ist abgetaucht, es besteht kein Anschluss mehr unter seiner Nummer. Sie sind Anlagebetrügern auf den Leim gegangen.