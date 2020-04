Millionenbetrug mit Mundschutz-Masken - Mann festgenommen

Unter dem Verdacht des Millionenbetruges mit Mundschutz-Masken und desinfizierendem Handgel ist ein 39-Jähriger laut Europol-Angaben in Singapur festgenommen worden. Der Mann soll eine Firma um rund sechs Millionen Euro betrogen haben, wie die europäische Polizeibehörde am Montag in Den Haag mitteilte. Europol hatte die Polizei von Singapur eingeschaltet, diese nahm den Mann fest.