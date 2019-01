Prozessauftakt im Anlagebetrugsfall Globe Invest: Zehn Jahre Haft drohen

„Sie sind Chef einer riesigen Firmengruppe und wenn ich Sie frage, brauchen Sie drei Zetteln, weil Sie nicht wissen, was welche Firma gemacht hat“, sagte Richterin Claudia Moravec-Loidolt zum Prozessauftakt am Dienstag zum Hauptangeklagten Bernhard Wolschlager. Den Ex-Chef der Anlagefirma Globe Invest verwirren die Firmennamen in der Anklage, offenbar konnte er sich nicht vorbereiten. Er habe die Akten erst seit drei Monaten vorliegen, sagt der frühere Finanzzampano. Richterin Moravec-Loidolt ist bekannt für straffe Verfahrensführung und für Tiefgang im Detail. Ihren Spielregeln folgen selbst ausgefuchste Verteidiger ohne Murren.