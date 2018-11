Betrugsprozess gegen Linzer Immobilien-Pleitier startet

Die Insolvenz der Level One Group war nicht die erste Pleite des kurdischstämmigen Caner. Er gründete in Linz das Call Center CLC und rief im Oktober 2000 die erste private Telefonauskunft in Österreich - 11 88 99 "Alles Auskunft" - ins Leben. Ein Jahr später brachte er die CLC an die Börse und zog sich 2002 als CEO zurück. 2004 war die CLC pleite. Im Sommer 2010 wurde auch über die Telefonauskunft 11 88 99 der Konkurs eröffnet.