Nächste Runde im Lauda-Erbschaftsstreit

Übersiedlung

Der Hintergrund: Birgit Lauda will wieder heiraten. Der Auserwählte ist der österreichische Finanzexperte Marcus Sieberer, langjähriger erfolgreicher Senior Partner der internationalen Beratergruppe McKinsey Zürich. Sieberer (55) hat seinen Wohnsitz in der Schweiz, wo er auch versteuert. Birgit Lauda will, hört man aus ihrer Umgebung, Österreich verlassen und mit den Zwillingen in die Schweiz übersiedeln. Die Kinder wurden ab Herbst schon in einer Schweizer Schule angemeldet.

Doch im Fall einer Wiederverheiratung würde die Witwe die großzügigen laufenden Zuwendungen der Stiftung verlieren. Das hatte der dreifache Formel-1-Weltmeister in der Stiftungsurkunde festgeschrieben.

Lauda brachte den größten Teil seines Vermögens in die bereits 1997 gegründete Stiftung ein. Das Stiftungsvermögen beläuft sich auf gute 100 Millionen Euro. Die Stiftung ist Eigentümerin der LN Holding, diese weist in der Bilanz 2022 (aktuellste verfügbare Daten) Substanzgenussrechte von 103,6 Millionen Euro aus. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit 59 Millionen Euro angesetzt, die Finanzanlagen mit 56 Millionen Euro.

Der einmal geschiedene Lauda wollte einen Streit zwischen seinen zwei Familien verhindern und hatte anwaltlich ein Testament aufgesetzt. Im Glauben, seine Hinterlassenschaft umsichtig geregelt zu haben. Wichtig war ihm, dass die Erben das Vermögen nicht verschleudern und auch die nachkommenden Generationen noch versorgt sind.