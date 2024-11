Hohe Wellen um 30 Millionen Euro teures Beamten-Schiff an der Reichsbrücke

Am Wiener Personenhafen an der Reichsbrücke ist was los. Knapp 730.000 Passagiere gingen im Vorjahr an Bord der zahlreichen Ausflugs- und Kreuzfahrtschiffe, Trend weiter stark steigend. Neben den Touristen nutzen die Einheimischen das Donau-Ufer zum Radfahren, Joggen, Spazieren. Die Öffi-Anbindung ist perfekt, vier U-Bahn-Stationen bis zum Stephansplatz. Die Szenerie erinnert an die Waterfront internationaler Großstädte, die am Wasser liegen.

Doch die entspannte Stimmung trügt, hinter den Kulissen rumort es seit Langem.