voestalpine verhandelt über Lohnkürzungen für 3800 Mitarbeiter

Lohnkürzungen

Die künftigen Lohnrunden müssten härter verhandelt werden, sagte Eibensteiner an die Adresse der Sozialpartner. Die Automobilkrise und die schwache Konjunktur setzen auch dem Linzer Stahlriesen zu. An fünf Standorten wird es demnächst zu Lohnkürzungen kommen, allerdings in geringem Ausmaß. Der Kollektivvertrag (KV) enthält eine sogenannte Wettbewerbs- und Beschäftigungsklausel. Derzeit wird noch mit den Betriebsräten verhandelt, die bis 20. Dezember zustimmen müssen. Die Spanne liegt zwischen 0,75 und 1,5 Prozent des KV-Lohnes, der um 4,8 Prozent erhöht wurde. Die Kürzung ist über die Laufzeit des KV möglich, der bis September 2025 abgeschlossen wurde. Betroffen wären 3800 Mitarbeiter in fünf Werken: Rohrproduktion in Krieglach, die Gießereien in Linz und Traisen sowie Böhler Edelstahl und Böhler Aerospace in Kapfenberg. Rund die Hälfte der 51.600 Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt.