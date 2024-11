Postenbesetzung: Die Rache des Außenministeriums

Gerhard M. könnte seit Mai 2023 entspannt seine Pension als Spitzenbeamter genießen. Wäre da nicht eine Ladung als Beschuldigter vor der Disziplinarkommission, zugestellt drei Tage nach der Nationalratswahl. Der Verhandlungstermin ist für den 26. November angesetzt, zwei Tage nach der Landtagswahl in der Steiermark.

Was hat der am längsten dienende Abteilungsleiter, der fast 30 Jahre lang die IT-Abteilung managte, die größte Abteilung des Außenministeriums, am Kerbholz, dass er sich im vorgerückten Ruhestand noch einem Disziplinarverfahren stellen muss?