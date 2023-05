Vor vier Jahren starb Niki Lauda: So erinnert man sich im Netz

Am 20. Mai 2019 starb Niki Lauda nach langer und schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie im Alter von 70 Jahren in Zürich.

Der am 22. Februar 1949 geborene Wiener war einer der größten Stars in der Geschichte der Formel 1. Lauda holte 1975 und 1977 den Weltmeistertitel für Ferrari. Danach startete er sein Business als Luftfahrtunternehmer, doch 1982 kehrte er in die Formel 1 zurück und krönte seine Karriere mit dem dritten Titel 1984 für McLaren.

Fast unsterblich schien Lauda 1976 zu werden, als er am 1. August auf dem Nürburgring schwer verunglückte. Lauda erlitt bei dem Feuerunfall schwere Verbrennungen und eine Schädigung der Lunge aufgrund der eingeatmeten giftigen Dämpfe.

Lauda überlebte und saß schon 42 Tage später beim Großen Preis von Italien wieder im Ferrari.