Tod eines österreichischen Weltstars: Niki Lauda 1949-2019

Niki Lauda war weltweit einer der bekanntesten Österreicher. Geboren am 22. Februar 1949 in Wien als Sohn eines Industriellen wächst Nikolaus Lauda in einem strengen aber wohlhabenden Umfeld auf. Mit 15 Jahren kauft er sein erstes Auto, ein VW Käfer Cabriolet, Baujahr 1949, mit dem er „jeden erdenklichen Blödsinn“ macht. Um die Kosten zu decken, arbeitet er neben bei als Lkw-Fahrer.

Ferrari war nicht das Ziel

Als 19-Jähriger startet er mit einem unterlegenen March-Ford in sein erstes Formel-1-Rennen, den Grand Prix von Österreich am 15. August 1971. Lauda scheidet aus. Mit einem Kredit in der Höhe von zwei Millionen Schilling kauft er sich 1972 bei March-Ford ein, im Jahr darauf startet er für das britische Team B. R. M., schon 1974 ist er am Ziel aller Rennfahrer-Träume - bei Ferrari. Doch für Lauda hat die Reise erst begonnen.