Die Formel 1 spendet eine Million Euro für die Katastrophenregion

Die Formel 1 spendet nach der Absage des Rennens in Imola wegen schwerer Unwetter eine Million Euro zur Unterstützung der von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden. „Wir müssen alles tun, was wir können, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, und deshalb spenden wir, um die Hilfsmaßnahmen vor Ort zu unterstützen“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung vom Freitag.