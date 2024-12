Warum aus leeren Möbelhäusern keine Supermärkte werden dürfen

Nahversorgung

Rund 580 Gemeinden in Österreich haben keinen Nahversorger mehr. „Wir haben Lösungen, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinken nach“, moniert der Rewe-Chef. Er fordert, dass Selbstbedienungsboxen rund um die Uhr geöffnet sein dürfen. Das sind Mini-Märkte, etwa in Containern, die ohne Mitarbeiter betrieben werden. Die Kunden müssen ihre Waren selbst an der Kasse scannen. In einer solchen Billa-Box können auf 60 Quadratmeter 1000 Artikel angeboten werden.