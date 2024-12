Massive Bauflaute

„Neben der allgemeinen Teuerung und den hohen Energie- und Personalkosten kommen nun erschwerende Faktoren dazu“, sagt Kastinger. „Kann wegen bestimmter Vorgaben oder Richtlinien weniger gebaut werden, wird auch weniger eingerichtet.“

Nicht nur der Rückgang im Wohnungsbau schlägt auf die Einrichtungshäuser durch, sondern auch die regulatorischen Vorgaben wie die KIM-Verordnung (Kreditvergaben) und die künftige Entwaldungsverordnung der EU. Die Branchenvertretung hat am Montag einen offenen Brief an heimische Politik versandt, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu machen. „Wir fordern konkrete Maßnahmen, um eine Wende einzuleiten. Die beiden Verordnungen bedrohen den Einrichtungsfachhandel und das Baunebengewerbe“, sagt Kastinger. Das Wirtschaften werde aufgrund einer überbordenden Bürokratie immer schwieriger und komplexer.