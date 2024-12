Rufe nach Pensionsreform mit höherem Antrittsalter werden immer lauter

Der große Sparbedarf im Budget, die am Boden liegende Wirtschaft und nicht zuletzt die laufenden Regierungsverhandlungen ergeben für Fachleute wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr den idealen Zeitpunkt, um endlich ernsthaft an eine Pensionsreform in Österreich zu denken. 20 Jahre lang sei das System nicht mehr adaptiert worden. Mittlerweile fließt rund ein Viertel des gesamten Bundesbudgets in das Pensionssystem und der Finanzierungsdruck steigt aufgrund der Alterung der Bevölkerung.

"Bis 2029 steigt der Bundeszuschuss zu den Pensionen um 60 Prozent. Im selben Zeitraum fehlen 18 Milliarden Euro auf ein ausgeglichenes Budget. Daher ist es richtig und gerecht jetzt über eine Pensionsreform nachzudenken", sagt Felbermayr.

Auch Eco-Austria-Chefin Monika Köppl-Turyna sagt: "Das Pensionssystem steht vor Herausforderungen, die zuletzt durch den neuen Bericht der Alterssicherungskommission bestätigt wurden. Hinzu kommt eine Verschlechterung der Prognose zur demografischen Entwicklung, die dringend beherzte und entschlossene Gegenmaßnahmen erfordert. Die beste Zeit für Reformen war vor 20 Jahren, die zweitbeste ist jetzt."