Reger Wechsel: Was ist bei Trenkwalder los?

Was ist los bei Trenkwalder?

„Trenkwalder ist ein gesundes Unternehmen“, beteuert Pollok in einer schriftlichen Stellungnahme auf die Frage, ob der Fortbestand des Unternehmens gesichert sei und was Droege vor habe. Management und Aktionäre stünden hinter dem Unternehmen, „im Schulterschluss arbeiten wir intensiv an unserem eingeschlagenen Wachstumspfad“.

Von diesem war die Trenkwalder Personaldienste GmbH schon vor Corona abgekommen. 2019 sank der Umsatz von knapp 300 auf 280,6 Millionen Euro. 2020 ging der Umsatz weiter auf knapp 220 Millionen zurück.