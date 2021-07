Warum Leiharbeiter nicht mehr Leiharbeiter heißen dürfen

Die Leiharbeiter: Während der Corona-Pandemie wurden sie zum Synonym für Lohndrückerei und Sozialdumping. Die Vorfälle in deutschen Schlachthöfen sowie bei Hygiene Austria in Niederösterreich warfen ein schiefes Licht auf eine Branche, die längst wichtiger Teil des Arbeitsmarktes ist – und sich zu Unrecht am Pranger fühlt. „Die Vorfälle bei Hygiene Austria waren erschütternd, haben mit der Zeitarbeit aber nichts zu tun. Hier handelt es sich um Scheinfirmen, die in kalkulierter Betrugsabsicht handeln“, betont Heidi Blaschek, Bundesvorsitzende der Personaldienstleister in der Wirtschaftskammer (WKO) im KURIER-Interview.