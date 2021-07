Arbeitslosenquote sinkt auf sieben Prozent

"Mit 3,8 Mio. Beschäftigten haben wir schon im Mai erstmals das Beschäftigungsniveau von vor der Krise erreicht", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Arbeitsmarktdaten.

Diese positive Entwicklung am Arbeitsmarkt kurble auch die Konjunktur an. "Daher war es wichtig, mit der Kurzarbeit Phase fünf ein Modell bereitzustellen, das die anlaufende Dynamik nicht bremst", so Kocher. Ab 1. Juli startet die Corona-Kurzarbeitsphase 5 mit zwei Varianten.

"Sprungbrett" für Langzeitarbeitslose

Besondere Sorge macht Arbeitsmarktxperten die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit. Um hier gegenzusteuern beginnt heute die Aktion "Sprungbrett". Ziel der Initiative ist, ein Drittel der 150.000 Langzeitbeschäftigungslosen bis Ende 2022 einen Job zu vermitteln. Um dies zu schaffen, setzt das AMS auf Trainings, Eingliederungsbeihilfen und gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung.

Am "Sprungbrett"-Programm interessierte Langzeitarbeitslose können sich an ihren AMS-Berater wenden. Eine Kontaktaufnahme ist auch online über das eAMS-Konto möglich. Interessierte Unternehmen können sich ebenfalls beim AMS melden.