Bruttoinlandsprodukt laut Wifo wieder auf Vorkrisenniveau

Bei den Dienstleistungspreisen dürfte es 2021 in den von der Pandemie bzw. den Maßnahmen zu deren Bekämpfung am stärksten betroffenen Branchen auch zu höheren Preisen kommen - all das sei aber nur vorübergehend so. Zum Ende der Prognoseperiode werde die Teuerung bei 1,7 Prozent liegen.

Mit Abklingen der Krise werde sich der Schuldenaufbau der öffentlichen Hand ab 2022 deutlich verlangsamen. Bei gleichen politischen Annahmen ergebe sich für 2021 noch ein staatliches Budgetdefizit von 6,6 Prozent des BIP, das bis 2022 auf 2,3 Prozent sinken dürfte. Für 2025 wird ein Haushaltsdefizit von einem Prozent erwartet.

Der öffentliche Schuldenstand dürfte von seinem Höchststand von 84,4 Prozent des BIP 2021 bis zum Ende des Prognosezeitraums 2025 auf rund 76 Prozent sinken. Der Rückgang der Schuldenquote sei primär auf den deutlichen Anstieg des BIP (+5 Prozent p. a.) zurückzuführen.