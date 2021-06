Liberaler deutscher Ökonom zum neuen IHS-Chef bestellt

Das Rennen um die Nachfolge von Martin Kocher als Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) war spannend. Das ÖVP-dominierte Kuratorium wählte am Mittwoch aus dem Dreier-Vorschlag der Bestellkommission den 55-jährigen Lars Feld aus. Nach dem Wirtschaftsforschungsintitut Wifo mit Gabriel Felbermayr bekommt nun auch das IHS einen internationalen Kapazunder als Chef. Feld wird den neuen Job voraussichtlich mit September antreten. Bei der Präsentation der großen Herbst-Prognose im Oktober soll er jedenfalls schon dabei sein.

Mit dem Deutschen erhält Österreichs zweites, großes Wirtschaftsforschungsinstitut einen liberalen Ökonomen als wissenschaftlichen Leiter. Feld kann auf eine erstklassige wissenschaftliche Karriere verweisen. Er habilitierte sich 2002 an der Universität St. Gallen in Volkswirtschaftslehre. Der Vater von drei Söhnen unterrichtete zugleich an der Universität Marburg Finanzwissenschaft, wechselte dann an die Uni Heidelberg und nahm 2006 eine Professur am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim an.

Seit 2010 ist er an der Universität Freiburg Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökoonomik und Leiter des Walter Eucken Instituts.

Erfahrung mit Politik

Der Vater dreier Söhne ist auch politisch gut vernetzt. Erfahrung mit der Politik kann als IHS-Chef nicht schaden, die Wirtschaftsforscher begutachten die Wirtschafts- und Fiskalpolitik der jeweiligen Regierung.

Feld war zehn Jahre lang in Deutschland im Rat der „Wirtschaftsweisen“ und bis Februar 2021 Vorsitzender. Eine dritte Berufung scheiterte am Widerstand von SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Außerdem leitet Feld den wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsrats der CDU.

In Österreich kennt sich Feld auch schon aus. Er ist Präsident des Beirats des liberalen privaten Wirtschaftsforschungsinstituts Agenda Austria.

Der Experte für Staatsfinanzen warnt regelmäßig vor überbordenden Staatsschulden und gilt als Verfechter der Schuldenbremse. Steuererhöhungen hält er für Gift für den Aufschwung nach Corona.

Der Dreier-Vorschlag bestand wie berichtet nur aus Deutschen. IHS-Präsident Franz Fischler hatte Guntram Wolff, Chef des Bruegel-Instituts in Brüssel, favorisiert. Als Favorit der 120 IHS-Mitarbeiter ging der Soziologe Frank Kalter.

Ängste der Belegschaft

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter befürchten zunehmenden konservativen Einfluss im Institut. Was sie auch in einem Schreiben an den KURIER kund taten. Das Kuratorium (quasi der Aufsichtsrat) des 1963 auf Initiative von Paul F. Lazarsfeld und Oskar Morgenstern gegründeten IHS war traditionell rot-schwarz besetzt, mittlerweile ist nur noch Ex-SPÖ-Innenminister Caspar Einem vertreten.